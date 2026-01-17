Москва обновила парк коммунальной техники на 2,4 тыс. машин

В столице закупили подметально-уборочные машины, грейдеры, а также погрузчики-снегоуборщики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Около 2,4 тыс. единиц коммунальной техники закупили в столице в 2025 году для обновления парка дорожно-уборочных машин. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"В прошлом году Москва закупила порядка 2,4 тыс. единиц коммунальной техники. Мы постоянно обновляем парк дорожно-уборочной техники для качественного обслуживания города. Берем более современные, мобильные и энергоэффективные машины. Это оптимизирует время работ и повышает их качество", - написал он.

В числе закупленной техники: вакуумные подметально-уборочные машины, грейдеры, фронтальные и линейные погрузчики-снегоуборщики.

Собянин отметил, что на баланс городских дорожных организаций поступили роторы на базе шасси "Камаз", которые могут использоваться для очистки дорог и одновременной обработки их противогололедными материалами.

Для обслуживания объектов зимнего отдыха было закуплено более 80 единиц ледозаливочных машин и ратраков. Кроме того, в городе используются электрические подметально-уборочные машины, которые летом выполняют функции дорожных пылесосов, а зимой очищают улицы и распределяют противогололедные реагенты.

Также мэр сообщил о применении отечественных лаповых снегопогрузчиков, предназначенных для быстрой уборки и погрузки снега в самосвалы.