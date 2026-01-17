В Москве ограничат движение на улицах Менжинского и Изумрудной

Ограничение будет действовать с 19 января до 25 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Движение транспорта будет временно ограничено на участках улиц Менжинского и Изумрудной в Москве с 19 января до 25 марта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В период с 19 января до 25 марта на участках улиц Менжинского и Изумрудной будет недоступна для движения одна полоса", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ограничения связаны с проведением строительных работ .