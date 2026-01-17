На Херсонщине восстановили поврежденный при атаке ВСУ православный храм

Помощь в восстановительных работах оказала Калининградская область

Редакция сайта ТАСС

ТАРАСОВКА /Херсонская область/, 17 января. /ТАСС/. Регион-шеф Калининградская область помог отремонтировать православный храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, поврежденный атакой украинского беспилотника. Об этом ТАСС сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

ВСУ произвели сброс боеприпаса на территорию храма в ночь на 17 сентября 2025 года, в результате атаки никто не пострадал. Как уточнял ТАСС епископ Скадовский и Алешкинский Филарет, в храме были повреждены фасады, оконные системы и часть ограды.

"Мы с такими сложностями справляемся благодаря нашему региону-шефу Калининградской области, они нам очень сильно помогают. У нас работает на постоянной основе аварийная бригада, благодаря которой мы смогли зашить остекление ОСБ (многослойными плитами из прессованной и склеенной древесной стружки - прим. ТАСС) и подремонтировать, чтобы храм мог существовать и принимать приход", - сказал Хоменко.