Руднев: пик сдачи новогодних елей придется на следующую неделю

Председатель движения "Экосистема" сообщил, что проект "Елковорот" продлится до середины февраля, чтобы обеспечить максимальный сбор новогодних деревьев для последующей переработки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сдача новогодних елок на переработку началась в российских регионах, пик ожидается на следующей неделе - с 19 по 25 декабря. Об этом сообщил ТАСС Андрей Руднев, председатель движения "Экосистема", которое запустило проект "Елковорот" по сбору елей для дальнейшей переработки.

"Мы ожидаем, что пик сдачи елей придется на следующую неделю, когда завершатся основные январские праздники, включая Крещение. Сам проект продлится до середины февраля, чтобы обеспечить максимальный сбор новогодних деревьев для последующей переработки. Уже сегодня мы видим растущую динамику активности жителей в регионах. Благодаря включению в проект "Елковорот" региональных операторов, появилась возможность во многих городах страны сдавать ели в бак для крупногабаритных отходов", - сказал Руднев.

В частности, таким образом можно избавиться от елок жителям Томской, Сахалинской, Тульской и Пензенской областей, Алтайского и Забайкальского краев и множества других.

В Липецке 17 января будет курсировать "Зеленый автобус", который тоже участвует в "Елковороте". "Волонтеры "Экосистемы" будут принимать елки для утилизации на 45 остановках. Эти елки пойдут на переработку, чтобы позже стать щепой, которую можно будет использовать для обустройства городской среды. Мы также благодарим все общественные организации, которые включились в проект и собирают елки. Это по-настоящему народный проект, в котором участвуют все неравнодушные", - отметил Руднев.

Переработка вечнозеленых

К новому 2026 году россияне приобрели порядка 500 тыс. живых елей и сосен, которые теперь нужно переработать. "Чтобы подготовить елку к переработке, необходимо тщательно очистить дерево от всех новогодних украшений: игрушек, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Принести дерево в пункт приема нужно без какой-либо упаковки. В различных регионах страны алгоритм сбора елок может отличаться: например, в Нижегородской области новогодние деревья собирают в лесничествах", - отметили в "Экосистеме".

При переработке деревья превращаются в щепу, которую используют для обогащения почвы, при обустройстве тропинок и лыжных трасс. Кроме того, переработка 500 тысяч деревьев позволит обеспечить материалами для сооружения подстилок и кормом десятки тысяч животных, рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО).

Так, в Челябинске ели будут использованы в качестве подстилки в вольерах диких животных центра "Спаси меня". В Ярославле устроили чемпионат по метанию собранных елей, которые потом переработают в мульчу для благоустройства парков и скверов, либо направят на корм животным. В Таганроге ели передадут в Южный парк птиц "Малинки", как в виде целых деревьев для имитации естественной среды для животных, так и в виде щепы для посыпки вольеров.

Штрафы за выброс елки

РЭО также предупреждает, что выбрасывать ели в баки для бытовых отходов запрещено, так как это нарушает действующее законодательство в области охраны окружающей среды.

"По статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ физлицо могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, должностное лицо - на 30 тыс., юрлицо - на 250 тыс. При этом уже в 30 регионах контейнерные площадки оснащены видеонаблюдением, поэтому найти нарушителя не составит труда", - рассказали в пресс-службе РЭО.

Чтобы избежать штрафов, в РЭО предложили найти расположение ближайшей точки сбора новогодних елей и сдать дерево на переработку. Всего в стране их больше 4 тыс.