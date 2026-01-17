В ДНР 1,6 тыс. детей получили подарки в рамках акции "Елка желаний"

В ней приняли участие региональные органы власти, общественные организации, ведущие российские компании

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Подарки в рамках всероссийской акции "Елка желаний" вручили 1 628 детям из ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнили 1 628 желаний детей из разных муниципалитетов Донецкой Народной Республики. В акции приняли участие региональные органы власти и общественные организации, представители федеральных министерств и ведомств, ведущие российские компании", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин также вручил десятилетней Инге из Донецка в подарок умную колонку. "Инга учится в пятом классе Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко. В свободное время помогает соседям и пожилым жителям носить воду. Любит читать и петь. С удовольствием послушал, как она проникновенно исполнила песню "Я внук того солдата", - добавил он.