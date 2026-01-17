В Подмосковье зафиксировали почти 26 градусов мороза в ночь на 17 января

Самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Столбики термометров в Московском регионе минувшей ночью опускались ниже минус 25 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона, там столбики термометров опустились до минус 25,8 градуса", - сказал собеседник агентства. Находящийся в низине и в окружении быстропромерзающих болот поселок Черусти, административно относящийся к Шатурскому городскому округу, является неофициальным "полюсом холода" столичного региона, так как зачастую температура воздуха там гораздо ниже, чем в других частях Москвы и области.

В Гидрометцентре РФ также проинформировали, что до минус 24 градусов опускались столбики термометров в подмосковном Серпухове, на 0,6 градуса "теплее" было ночью в Коломне. В столице же, на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, зафиксировано минус 9,4 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в нынешние выходные и на следующей неделе погода в Москве и области будет нестабильной: к Крещению ожидается потепление, а за ним последует похолодание. "Погода будет необычная, холодная, но разнообразная: в ближайшие выходные погода будет не просто холодная, а очень холодная, на 6-8 градусов ниже многолетних значений", - отмечал он.

17 января синоптики на фоне переменной облачности ждут в Москве от 10 до 12 градусов ниже нуля, по области от минус 10 до минус 15 градусов.