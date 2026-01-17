Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Архиереею было 86 лет

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) © Сергей Мальгавко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) умер на 87-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Крымской митрополии.

"Утром 17 января на 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с архиереем состоится 17 января с 19:00 мск и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также 19 января с 13:00 мск в верхнем храме собора. В митрополии добавили, что отпевание состоится в верхнем храме 19 января с 16:00 мск.