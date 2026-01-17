Пострадавших в учебном центре МВД в Коми перевели в Москву

В московские клиники доставили шесть человек

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. В лечебные учреждения Москвы перевели шестерых пострадавших при инциденте в учебном центре МВД по Республике Коми, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

В сообщении говорится, что 16 января вечером в аэропорт Сыктывкара "прибыли 11 специалистов из Федерального центра медицины катастроф" Минздрава РФ и МЧС России. Специалистами была проведена оценка "состояния четырех крайне тяжелых пациентов" отделения реанимации Эжвинской больницы. По итогам осмотра было принято решение перевести одного пациента в Национальный центр хирургии имени Вишневского в Москве, пятерых пострадавших из Коми республиканской больницы - в Главный клинический госпиталь МВД РФ. Также одного пациента из Эжвы перевели в Коми республиканскую больницу.

Пациентов в аэропорт доставили силами Территориального центра медицины катастроф Республики Коми. Борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в Москве, в 5:00, все пострадавшие доставлены в клиники.

В стационарах остаются 13 пациентов, из них трое - в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, трое - в Коми республиканской больнице и семь человек - в Медсанчасти МВД по региону, добавили в региональном Минздраве.