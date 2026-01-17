В небе над Петербургом появятся "Лучи Победы" в честь годовщины прорыва блокады

Их зажгут 18 января

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. "Лучи Победы" озарят небо над Московским проспектом в Петербурге 18 января в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Акция "Лучи Победы" напоминает о героизме ленинградцев - в блокадные дни скрещенные лучи прожекторов высвечивали в небе вражеские самолеты и помогали нашей артиллерии вести прицельный огонь по противнику", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Уточняется, что "Лучи Победы" зажгут 18 января в 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Потоки света прожекторов, установленных на крышах домов №207 и 224 по Московскому проспекту, скрестятся в воздухе над площадью Победы, где установлен Монумент героическим защитникам Ленинграда. Световая инсталляция включится в 16:45 и будет работать до 9:30 19 января.

Как отметил губернатор, акция проводится в особенные для Петербурга даты: День прорыва блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Победы и День окончания Ленинградской битвы.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, системы художественной подсветки Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура переведут в особый режим. Пролеты и опоры трех петербургских переправ предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы. Подсветка будет гореть с 16:45 18 января до 09:30 следующего дня. Также 18 января дважды зажгутся факелы на Ростральных колоннах - с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.