В Главном храме ВС РФ прошел юбилейный Рождественский хоровой собор

Он объединил восемь гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тыс. зрителей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пятый юбилейный Рождественский хоровой собор состоялся в Главном храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье состоялся V юбилейный Рождественский хоровой собор, который объединил 8 гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тыс. зрителей, среди которых военнослужащие - участники специальной военной операции и члены их семей", - сказали в ведомстве.

Перед началом мероприятия певчих и прихожан храма благословил председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата, глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С приветственным словом к гостям и участникам собора обратился замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

"Хоровые соборы, проводимые сегодня в Главном храме ВС РФ и завтра в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в городе Кронштадте, демонстрируют однозначную приверженность народов России к многовековым традициям православия и сохранению российских духовно-нравственных ценностей. Именно за них сражаются наши военнослужащие, которые в ходе проведения специальной военной операции доблестно решают задачи по защите мирных граждан Донбасса, русского языка и национальных интересов РФ", - сказал Горемыкин.

Он также выразил уверенность, что проведение хоровых соборов вносит весомый вклад в развитие традиции хорового исполнительского искусства в ВС РФ.

Рождественский хоровой собор

В V Рождественском хоровом соборе приняли участие женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, сводный хор курсантов Военного института (военных дирижеров) военного университета МО РФ имени князя Александра Невского, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ "За веру и Отечество", хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, Московский синодальный хор, Хор национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания, Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, детский хор "Канцона".

Хоры исполнили совместные традиционные православные духовные произведения, посвященные Рождеству Христову. Также зрители увидели сольные исполнения коллективов Хорового собора.

Горемыкин за заслуги, проявленные в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании личного состава ВС РФ, наградил медалью министерства обороны "За веру и служение Отечеству" руководителей хоровых коллективов и организаторов мероприятия. Также он вручил памятные дипломы творческим коллективам, принимавшим участие в соборе.

Рождественский хоровой собор - традиционное событие, которое призвано приобщить его участников и гостей к многовековым традициям православия и русской духовной музыкальной культуры, а также обратиться к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.