В Москве в уборке снега задействованы около 5 тыс. единиц техники

Работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий столицы повсеместно продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий столицы повсеместно продолжаются. В работах задействованы почти 5 тыс. единиц техники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Продолжается вывоз снега с мест временного складирования. Например, уже полностью освобождена от снега Миусская площадь. В работах задействованы почти 5 тыс. единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики, самосвалы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. В столичном комплексе попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.