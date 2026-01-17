В Алма-Ате состоялась церемония закладки первого камня филиала центра "Сириус"

В школе "Сириус" будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня филиала российской школы и образовательного центра для талантливых детей "Сириус" состоялась в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Республики Казахстан.

"В Алма-Ате прошел I Саммит талантов при сотрудничестве с образовательным центром "Сириус", в рамках которого состоялась церемония закладки первого камня в строительство школы и образовательного центра "Сириус". <…> В школе "Сириус" будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и наукам о жизни на государственном и русском языках в соответствии с государственным стандартом образования РК", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Дархан Сатыбалды, председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, а также представители научного и педагогического сообществ.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Он создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.