Бортинженер МКС-73 Зубрицкий получил орден "За заслуги перед Запорожской областью"

Награду вручил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вручил бортинженеру МКС-73 Алексею Зубрицкому орден "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.

"Вручил Алексею Зубрицкому орден "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Уверен, что скоро будет освобожден город Запорожье, где еще во времена Советского Союза развивались и использовались передовые технологии, закладывались основы технического развития для будущих поколений", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что после освобождения Запорожья регион продолжит участие в космических программах.