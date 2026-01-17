В Вероне прошла акция протеста против отмены русской культуры

В ходе нее прозвучали записи арий в исполнении российского певца Ильдара Абдразакова, а также гимн РФ

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек вышли на акцию протеста перед Филармоническим театром в Вероне. 18 января оперой "Дон Жуан" там открывается новый сезон, а заглавную партию должен был исполнять российский певец Ильдар Абдразаков.

Дирекция фонда "Арена ди Верона", к системе которого относится Филармонический театр, чуть более чем за два месяца отменила участие российского баса с мировым именем в постановке, заменив его другим исполнителем. Во многом это решение стало результатом давления как украинских дипломатов, так и некоторых итальянских политиков, публично поддерживающих киевский режим, включая вице-председателя Европарламента Пину Пичиерно. Ранее этот политик уже помешала выступлению Абдразакова в театре "Сан-Карло" в Неаполе. Этот российский артист открывал новый сезон "Ла Скала" в декабре 2022 года в опере "Борис Годунов".

Устроителями акции с российским и итальянским флагами, а также растяжками "Россия - не мой враг" выступили общественные организации Вероны, включая ассоциацию "Венето - Россия" и политическое движение "Народ Венето". "Речь идет об очередном неприемлемом акте цензуры в отношении российских артистов. Она касается также писателей, спортсменов и служит раздуванию русофобии и воинственной пропаганде руководства ЕС. Мы говорим нет русофобии и отмене культуры", - сказал глава ассоциации "Венето - Россия" Пальмарино Дзоккателли.

В ходе акции прозвучали записи арий в исполнении российского баса, а также российский гимн.

Отстранение Абдразакова не единственный случай подобного "диктата", который касается учреждений культуры. Наиболее вопиющим примером отмены русской культуры стал отказ от концерта Валерия Гергиева в Казерте минувшим летом, куда маэстро был приглашен занимавшим пост губернатора области Кампания Винченцо Де Лукой. Неделю назад главный музыкальный театр Флоренции "отложил" запланированные на конец января выступления российской балерины Светланы Захаровой в сопровождении ее мужа скрипача Вадима Репина.