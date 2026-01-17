В Московском регионе мороз окреп почти до 26 градусов

По мнению синоптиков, причиной стало развитие антициклона

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мороз на территории Московского региона окреп на текущий момент почти до 26 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По последним данным, в подмосковных Серебряных Прудах столбики термометров опустились до 25,9 градусов ниже нуля", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на градус выше сейчас в Зарайске, в Луховицах - минус 23,3 градуса, а в Черустях - 22,6 градуса ниже нуля. На территории Москвы, по данным Гидрометцентра РФ, столбики термометров на главной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, показывают минус 12,6 градуса. В центре города, в районе гостиницы "Балчуг", фиксируется 10,2 градуса ниже нуля.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что предстоящая ночь может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала всего осенне-зимнего периода. Днем в воскресенье, 18 января, при облачной погоде синоптики ждут от 9 до 11 градусов ниже нуля, по области - от минус 9 до минус 17 градусов.

Минувшей ночью самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона - там столбики термометров опустились до минус 25,8 градуса. На главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, ночью было зафиксировано минус 9,4 градуса.

Причиной сильных морозов специалисты назвали развитие антициклона из отрога сибирского максимума, который стал самостоятельным и начал движение на запад в Европейскую Россию. На фоне высокого атмосферного давления он создает условия для поддержания ночного выхолаживания воздуха.