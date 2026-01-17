Более 200 участников СВО из Чечни прошли лечение и реабилитацию по линии СФР

Поддержке военнослужащих и их семей уделяется особое внимание, сообщил глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике направило на лечение и реабилитацию 230 участников СВО. Поддержке военнослужащих и их семей уделяется особое внимание, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Во всех клиентских службах организовано внеочередное обслуживание, оборудованы отдельные окна приема. С начала работы уже 230 демобилизованных участников СВО направлены на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию", - написал он по итогам рабочей встречи с управляющим региональным отделением СФР Мохмад-Эми Ахмадовым.

Кадыров отметил, что импульс развитию системы соцобслуживания дало создание единого контакт-центра Социального фонда. "При федеральной поддержке на базе отделения было создано 100 новых рабочих мест. С марта 2025 года операторами контакт-центра принято более 2 млн звонков со всех регионов страны", - сообщил он.

Ахмадов курирует развитие Шалинского района, во время встречи он сообщил о проводимой работе. В городе Шали до конца 2026 года планируется завершить строительство двух высотных домов. Ведется строительство учебного корпуса школы имени Ахмата-Хаджи Кадырова. На окраине города также строятся здания следственного управления СК РФ по региону, республиканских управления по контролю за оборотом наркотиков и прокуратуры.