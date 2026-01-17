В Петербурге пройдет гала-концерт, посвященный русским святкам

Как сообщили в пресс-службе проекта, мероприятие будет напоминать семейный праздник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Гала-концерт "От звезды и до воды", посвященный русским святкам, пройдет в Малом зале Филармонии при участии юных музыкантов из разных регионов России. Это будет финальное событие проекта, организованного Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе проекта.

"Святочные обряды и гуляния с Рождества и до Крещения или, как говорили на Руси, "от звезды и до воды", были неотъемлемой частью жизни русского народа. На сегодняшний день эти традиции утрачиваются, а городской молодежи и вовсе незнакомы. Приобщать юное поколение к родной культуре - задача культурно-просветительского проекта "От звезды и до воды", - рассказали в пресс-службе.

В очных и дистанционных прослушиваниях приняли участие более 550 юных музыкантов из 50 регионов России от Калининграда до Алтайского края. Для участия в финальном гала-концерте эксперты отобрали более 120 талантов - это народные и академические коллективы, солисты-вокалисты, вокальные и инструментальные ансамбли из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Москвы, Белгорода, Брянска, Ижевска, Красноярска, Омска, Алтайского края и Республики Крым.

Как обещают организаторы, концерт будет напоминать семейный праздник, на котором юные таланты не только сами поют и играют, но и слушают святочные мелодии, постигая таинства народных традиций. Они выступят на одной сцене с солистами Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы", Государственного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

В программе - народные песни и инструментальные обработки народных мелодий, вокальная и инструментальная музыка русских композиторов и современных авторов. Все концерты проекта транслируются онлайн на портале Культура.рф, на официальном сайте и в социальных сетях Культурного центра Елены Образцовой.