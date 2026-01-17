В Петербурге пройдут мероприятия в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

К памятной дате подготовили тематические акции, выставки, кинопоказы, спектакли и световые инсталляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург отметит годовщину прорыва блокады Ленинграда всевозможными памятными мероприятиями - тематические акции, выставки, кинопоказы, спектакли и световые инсталляции. В день, когда 83 года назад в результате операции "Искра" кольцо фашисткой блокады было прорвано, представители власти, блокадники и неравнодушные жители соберутся у всех знаковых мемориалов.

Центральным событием станет торжественно-траурная церемония возложения цветов к обелиску на Монументе героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В ней примут участие представители правительства города и Ленинградской области, делегации районов и представители общественных организаций. Вечером в небе зажгутся "Лучи Победы", свет прожекторов с крыш двух высотных зданий Московского проспекта - символ борьбы города с бесчисленными авианалетами. Пересечение лучей образует световой крест над площадью Победы, где в годы войны находился передний край обороны.

У Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище учащиеся школ Петербурга заступят в почетный караул "Пост №1". Состоятся традиционные молодежные мероприятия, посвященные блокадным датам: "Блокадный хлеб", "Свеча памяти", "900 дней и ночей". Волонтеры у станций метро "Гостиный двор", "Невский проспект" и "Адмиралтейская" дадут старт всероссийской акции "Лента ленинградской Победы".

Утром 18 января состоится автопробег, посвященный подвигу участников наступательной операции "Искра". Его маршрут пройдет от здания администрации Красногвардейского района по мемориальной трассе "Ржевский коридор" и завершится на Ржевской площади у памятника Операции "Искра". "Ржевский коридор" - это семикилометровый участок, который в годы блокады связывал центр города с сухопутным отрезком "Дороги жизни".

В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасятся одновременно в цвета оливковой и зеленой "Ленты ленинградской Победы". А с утра и до позднего вечера, с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00, будут пылать факелы на Ростральных колоннах.

Культура и память

Памятные мероприятия затронут и культурную жизнь Петербурга. В Большом зале Дома кино пройдет бесплатный показ документального фильма "Блокадная дорога через залив" с участием съемочной группы. Санкт-Петербургский театр сказки приглашает на спектакль "Можно попросить Нину?". В Белом зале Политехнического университета состоится концерт "Ленинградский День Победы" с музыкой Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского.

В Музее обороны и блокады Ленинграда пройдет торжественное открытие выставки "После Победы. Ленинград". Она посвящена реставрации архитектурных памятников Ленинграда и пригородов, восстановлению работы предприятий и городских учреждений, возвращению художественных коллекций ленинградских музеев и открытию театров.

День прорыва блокады в области

В Ленинградской области центральной точкой памяти станет традиционная акция "На рубеже бессмертия" в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда". Участников события ожидают проход роты почетного караула торжественным маршем, церемония возложения цветов и установка траурных корзин к памятнику "Белый танк", дымовой салют, полевая кухня.

18 января на площади Выборгских полков пройдет патриотическое мероприятие "Ленинградская свеча памяти". Ее участники зажгут свечи, формирующие композицию "Ласточка с письмом в клюве" - известный символ стойкости ленинградцев в годы войны. Все филиалы музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" откроют свои двери для посетителей бесплатно.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.