Феофил III освятил список Гефсиманской плащаницы для монастыря в России

Список был изготовлен по инициативе Фонда Андрея Первозванного, отметили в посольстве РФ в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Патриарх Иерусалимский Феофил III освятил список Гефсиманской плащаницы, изготовленный по инициативе Фонда Андрея Первозванного для Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле в своем Telegram-канале.

"Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял участие во встрече делегации Фонда апостола Андрея Первозванного <...> с Феофилом III. Патриарх Феофил III освятил список Гефсиманской плащаницы, изготовленный по инициативе Фонда [Андрея Первозванного] для Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря", - говорится в заявлении. В посольстве отметили, что в мероприятии также принял участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).

Российская сторона в ходе встречи отметила "усилия Феофила III по сбережению религиозного статус-кво Иерусалима, обеспечению беспрепятственного доступа богомольцев со всего мира к святыням, защите христианских общин Ближнего Востока и сохранению единства мирового православия", продолжили в диппредставительстве. Кроме того, "была выражена искренняя признательность предстоятелю Иерусалимской православной церкви за традиционную поддержку паломникам из России", добавили в посольстве.