Семейных студентов предложили обеспечить специальной стипендией

Размер такой стипендии должен равняться одному прожиточному минимуму, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Семейные студенты, обучающиеся очно, должны получать специальную стипендию в размере одного прожиточного минимума. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Одно из предложений, которое мы обсуждаем, - это введение семейной стипендии. Допустим, если оба [и муж, и жена] успешно учатся очно, то получают стипендию в размере одного прожиточного минимума на каждого студента. Если один учится успешно, а второй неуспешно - получают одну стипендию", - предложил Рыбальченко.

По словам главы комиссии ОП РФ, подобная финансовая мера особенно важна студентам младших курсов, которые не могут совмещать очное обучение с работой. "Мы говорим именно о ежемесячной выплате, которая позволяет семье рассчитывать на постоянные доходы и определенную экономическую устойчивость, - уточнил он. - Это основа для существования семьи".

Рыбальченко обратил внимание, что нередко, когда студенты вступают в брак, часть мер поддержки для их родителей отменяется. Речь идет о льготах на детей, которые действуют не только до наступления 18 лет, но при очном обучении в вузе - до 23 лет.

"Допустим, семья была получателем пособия, которое помогало обеспечить и образование старшего ребенка. Но после вступления молодого человека в брак он перестал учитываться в составе родительской семьи, доходы в расчете на одного человека превысили лимит, и семья утратила право на льготу", - объяснил проблему член ОП РФ. По его словам, новая стипендия для студентов поможет компенсировать потерянные выплаты и станет стимулом создавать семью. Тем более что расходы не нее не будут значительными.

"На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, у нас около 50 тыс. таких семей, причем в 13 тыс. из них есть дети. Это не такие большие расходы, на которые может пойти государство. Но, с точки зрения именно поддержки семейных ценностей, популяризация семейного образа жизни в студенческой семье - это не расходы, это инвестиции", - заключил Рыбальченко.