PCMag: Microsoft устранила ошибку в Windows 11

Американская корпорация предложила временное решение проблемы, сообщил журнал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft поделилась временным решением ошибки в операционной системе Windows 11, не позволяющей выключить систему или перевести ее в спящий режим. Об этом сообщил журнал PCMag.

По его информации, Microsoft посоветовала ввести команду "cmd" в строку поиска и выбрать командную строку, после чего написать "shutdown /s /t 0" в появившимся окне. Это позволит полноценно выключить компьютер, пока корпорация работает над исправлением последнего обновления.

Отмечается, что проблема возникла из-за ошибки в обновлении операционной системы от 13 января и затронула лишь некоторые версии Windows 11.