Роспотребнадзор проверяет качество воды в водоемах перед Крещением

В ведомстве напомнили, что окунаться в прорубь следует только в официально оборудованных местах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверяет качество воды в водоемах, где планируется организация прорубей к Крещению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"В ночь с 18 на 19 января проводятся традиционные крещенские купания. В преддверии христианского праздника Крещения Господня Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль качества воды в водоемах, на которых планируется организация прорубей", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности во время проведения обряда. Купания рекомендуется организовывать только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб.

Особую осторожность при купании в проруби необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным и пожилым людям из-за риска возникновения осложнений.

Людям, планирующим искупаться в проруби, рекомендуется перед погружением измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть мышцы, подготовив их к холодной воде.