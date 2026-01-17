Россиянам рассказали, сколько можно находиться в проруби в Крещение

Окунаться в водоем больше чем на минуту не стоит, сообщили в Роспотребнадзоре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Находиться в проруби при крещенском купании больше минуты не рекомендуется, после купания нужно насухо вытереться полотенцем и уйти в теплое помещение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"Не рекомендуется задерживаться в проруби дольше минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в воду нужно спускаться ногами. Ныряние в прорубь головой может грозить спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Выходя из купели, рекомендуется держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. После купания следует насухо вытереться полотенцем и уйти в теплое помещение.