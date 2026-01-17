Вильфанд: температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 градуса
17 января, 23:33
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 градуса, во всех регионах РФ она примерно одинаковая.
Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды под льдом плюс 4 градуса, но это обычная ситуация, плюс 1-4 градуса. Она более-менее стандартная везде", - сказал Вильфанд.