Ежегодный отпуск многодетным предложили увеличить на 14 дней

Такие родители несут повышенную нагрузку, поэтому и отдыхать должны дольше, считает лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Многодетные родители должны иметь право на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск в 14 дней, соответствующий законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию. Об этом ТАСС заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Многодетные работники так или иначе несут повышенную нагрузку, у них должно быть право чуть дольше отдыхать, - сказал депутат. - "Справедливая Россия" предлагает на 14 календарных дней увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей".

По словам Миронова, такой отпуск должен предоставляться родителям трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет, родители должны иметь возможность взять его в любое удобное время, использовать полностью или по частям. Парламентарий напомнил, что законопроект уже внесен.

"Надеюсь, в весеннюю сессию Госдума его поддержит", - отметил парламентарий.