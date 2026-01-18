Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом доплат к Новому году

Злоумышленники представляются сотрудниками районной администрации и просят сообщить личные данные

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мошенники от лица представителей районной администрации обманывают пенсионеров, обещая им якобы положенные награды и праздничные доплаты к Новому году. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, пенсионеру звонят неизвестные от имени представителей районной администрации. Они утверждают, что ему положены награды и праздничная доплата к Новому году. При этом для подтверждения личности нужно сказать номер СНИЛС, что не ожидающий обмана человек и делает.

Затем пенсионеру звонит "представитель ФСБ" и заявляет, что личные данные были переданы мошенникам, которые использовали их для спонсирования Украины от его имени. В связи с этим в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о государственной измене. Чтобы избежать уголовной ответственности, человеку предлагают обналичить в банке имеющиеся накопления и потом задекларировать их.

Аферисты при этом обещают после проверки вернуть все деньги в полном объеме. После того, как жертва передает деньги, псевдосиловики перестают выходить на связь, а пенсионер понимает, что лишился своих средств.