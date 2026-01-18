В ОП РФ предложили платить москвичам за помощь коммунальщикам с уборкой снега

Для этого необходимо создать специальный фонд, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Создание специального фонда в московских районных управах, из которого горожанам будут платить за помощь коммунальщикам в уборке снега, позволит быстро ликвидировать последствия сильных снегопадов. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что в Москве, в органах местного управления, необходимо создать специальный фонд, который бы оплачивал жителям столицы уборку дворов после сильного снегопада, когда люди выходят с лопатами очищать свой двор", - сказал он.

По словам замсекретаря Общественной палаты РФ, последствия сильных снегопадов, которые случаются нечасто, силами одних коммунальщиков ликвидировать сложно, поэтому привлечение простых горожан к очистке улиц оправданно. "Я думаю, что многие сделают это с удовольствием. Необходимо поддержать идею, чтобы жителям могли оплачивать эту работу через специальный фонд в случае таких чрезвычайных ситуаций, а они бывают раз-два в несколько лет", - сказал он.

По его словам, фонд мог бы выделять по 2-3 тыс. рублей в день в качестве оплаты тем, кто захочет помочь дворникам. "Когда такие сильные снегопады - не хватит никаких коммунальщиков. Но такое случается не часто и мы должны быть готовы заплатить жителям, которые добровольно берут лопаты и помогают службам справиться с непогодой. Кроме того, помощь дворникам может считаться уважительной причиной в случае опоздания на работу или учебу", - сказал Гриб.

Желающим принять участие в расчистке дворов также необходимо бесплатно предоставлять инвентарь, считает он.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ также отметил, что надо ужесточать и ответственность коммунальщиков за несвоевременно или плохо убранные дворы. "У нас зима всегда приходит неожиданно. Считаю, что штрафы для коммунальщиков должны быть немаленькие. Потому что для многих такие чрезвычайные ситуации - это опоздания на работу, на учебу. "Скорые" не могут проехать, другой спецтранспорт. Этот вопрос надо решать с помощью наших профильных министерств", - сказал он.

В новогодние праздники средиземноморский циклон принес в Москву 40% месячной нормы осадков. По данным столичного метеобюро, высота сугробов на главной метеостанции столицы - ВДНХ - составляет около 40 см, что в два раза превышает норму для этих дней января.