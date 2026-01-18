ЛДПР внесет законопроект о надбавках преподавателям вузов в регионах

Предполагается, что размер выплаты будет расти с увеличением педагогического стажа

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении надбавок в размере не менее 40% оклада для преподавателей вузов со стажем работы в регионе от 10 лет. Документ, который будет внесен в Госдуму 18 января, есть в распоряжении ТАСС.

"Мы предлагаем ввести устойчивые надбавки к заработной плате для преподавателей региональных вузов, которые проработали в одном субъекте не менее 10 лет, - не ниже 40 процентов от оклада с дальнейшим ростом по мере увеличения стажа. Такая мера позволит удержать кадры в регионах, укрепит научно-педагогические школы и вернуть уважение к профессии преподавателя, без которой невозможно развитие страны", - сказал ТАСС Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 99 закона "Об образовании в РФ". Так, для преподавателей вузов, имеющих стаж работы в регионе не менее 10 лет, будет введена надбавка к зарплате в размере не менее 40% оклада. Правительство РФ утвердит порядок начисления таких выплат. Кроме того, предполагается, что размер надбавки будет расти с увеличением педагогического стажа в конкретном регионе. За реализацией выплат будут следить региональные органы власти совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Слуцкий также отметил, что в последние годы в России значительно увеличился дефицит преподавателей, особенно в регионах. "Молодые и перспективные ученые уезжают в мегаполисы, а на местах научные школы приходят в упадок, исчезает преемственность, снижается качество подготовки специалистов. Когда опытный преподаватель вынужден выбирать между профессиональной верностью региону и элементарной финансовой стабильностью - это уже не кадровый вопрос, а системная ошибка", - заключил он.