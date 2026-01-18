Оценки за поведение планируется ввести во всех классах с 1 сентября
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Оценки за поведение в школах планируется ввести с 1-го по 11-й класс с 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Ранее ведомство подготовило проект по введению оценки за поведение в школах. С документом ознакомился ТАСС.
"Планируется, что отметки [за проведение] будут выставлять учащимся всех классов - с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", - говорится в сообщении.
Ведомство определило ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность.
Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.