Оценки за поведение планируется ввести во всех классах с 1 сентября

К ключевым критериям оценивания поведения школьников относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Оценки за поведение в школах планируется ввести с 1-го по 11-й класс с 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее ведомство подготовило проект по введению оценки за поведение в школах. С документом ознакомился ТАСС.

"Планируется, что отметки [за проведение] будут выставлять учащимся всех классов - с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", - говорится в сообщении.

Ведомство определило ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность.

Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.