Врач Коновалов: превышение эпидпорога по гриппу в России сохраняется

Прирост происходит преимущественно за счет гонконгского вируса типа A (H3N2), сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Превышение эпидемиологического порога заболеваемости в России в большей степени сохраняется из-за циркуляции гонконгского гриппа - A (H3N2). Несмотря на относительное снижение темпов прироста инфекции, повторные подъемы заболеваемости в течение текущего эпидсезона не исключаются, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

"На второй неделе 2026 сохраняется превышение эпидемиологического порога по гриппу, преимущественно за счет типа A (H3N2). Несмотря на относительное снижение темпов прироста инфекции, не исключены повторные подъемы заболеваемости в течение текущего эпидемиологического сезона. Заболеваемость, в первую очередь, зависит от охвата иммунизацией", - сказал он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов сообщил ТАСС о том, что очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет наблюдаться в период с января по февраль.