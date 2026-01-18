В Приморье митрополия в 2027 году введет экскурсии по храмам

Это перспективный формат взаимодействия церкви и жителей региона, считает митрополит Владивостокский и Приморский Павел

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Приморская митрополия в 2027 году предложит жителям и гостям Приморского края посетить экскурсии в храмы. Об этом ТАСС сообщил митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

"Я издал распоряжение, чтобы в каждом храме Приморского края люди могли приходить на экскурсии. Это интересно детям и взрослым. Формат экскурсии предполагает независимость, ведь ее участник - гость. Священники могут расположить гостей к себе, к церкви, дать почувствовать свое родное", - сказал он.

Владыка отметил, что видит подобные экскурсии как перспективный формат взаимодействия церкви и жителей Приморья.