Гинцбург: "Спутник V" не имеет таких побочных эффектов, как иностранные вакцины

Отечественная вакцина отлично себя зарекомендовала, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отечественная вакцина "Спутник V", применяемая для профилактики COVID-19, зарекомендовала себя отлично и не имеет серьезных побочных эффектов в отличие от зарубежных вакцин против ковида. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее на платформе для публикации предварительных версий научных статей Preprints.org был размещен материал о технологии мРНК-вакцин. Исследователи изучили препараты против COVID-19 от зарубежных компаний Pfizer и Moderna и выяснили, что они обладают отсроченным побочным эффектом. Уточняется, что после прививок в крови годами могут сохраняться опасные следы вакцины.

"Вакцина "Спутник V" отлично зарекомендовала себя, особенно на фоне последних данных о конкурирующих препаратах от Pfizer и Moderna, которые вызывают много побочных эффектов. У "Спутника" подобных проблем не наблюдалось", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что новые варианты COVID-19 действительно вызывают меньше летальных случаев. Но это не отменяет других серьезных рисков: иммунодефицитных состояний у людей, которые ими постоянно инфицируются, а также осложнений в виде тромбозов и микротромбозов.

Ровно пять лет назад, 18 января 2021 года, в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса.