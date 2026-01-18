Во Владивостоке в "Вальсе Победы" 9 мая примут участие порядка 6 тыс. человек

Представление пройдет на центральной площади города

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Приморская митрополия станет соорганизатором "Вальса Победы" во Владивостоке, во время которого станцуют порядка 6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

"Совместно с молодежью города 9 мая мы проведем "Вальс Победы", приглашаем к участию всех. Ожидается, что участие примут порядка 6 тыс. участников. Представление пройдет на центральной площади Владивостока и продлится три часа", - сказал он.

Владыка также отметил, что пары будут вальсировать в формате театрализованного представления, которое расскажет историю нашей страны с июня 1941 года, когда молодежь уходила на фронт с выпускных балов, и заканчивая СВО, ведь участники операции - это наследники славных традиций воинов России и великой Победы.