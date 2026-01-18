Онищенко рассказал, когда купание в проруби полезно

Погружение в водоем с соблюдением всех правил мобилизует силы организма и улучшит эмоциональный фон, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Купание в проруби полезно при соблюдении всех необходимых правил, оно мобилизует все силы организма и ведет в том числе к улучшению эмоционального фона. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"По моим ощущениям, когда это все соблюдено, после этого [купания] такой подъем идет, потому что организм пережил резкий температурный стресс, и он начинает изнутри нагреваться, появляется ощущение легкости. Срабатывают все силы организма, в том числе и эндокринная система реагирует, эмоциональный фон улучшается", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что окунаться в прорубь необходимо в специально оборудованных местах, тем более что в Москве они надежно организованы, продуман весь процесс купания, а сами проруби проверяются на соответствия требованиям для рекреации.

"В Москве в последние годы крещенские купания поставили на надежные организационные рельсы. Есть целый перечень, четко прописаны адреса, где официальные ердани будут открыты. Если кто-то пожелает, то может туда пойти, там есть палатка, где раздеться можно. После окунания выйти с противоположной стороны этой проруби, войти в другую палатку, там согреться, вытереться хорошо, насухо. Там будут дежурить и спасатели, и медицинские работники. Безусловно, накануне будет взята вода на соответствие требованиям для рекреации, это требования, установленные для пляжей на лето", - отметил Онищенко.