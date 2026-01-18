Вильфанд: температура воздуха ниже нормы на 7 градусов считается опасной погодой

Такие явления нарушают нормальную жизнедеятельность крупных регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Температура воздуха ниже нормы на 7 градусов считается опасным явлением погоды, это понятие включает и многие другие ситуации. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существуют такие параметры, которые называются опасными явлениями погоды. Эти явления погоды опасны для жизни, для здоровья человека. Они нарушают нормальное функционирование, нормальную жизнедеятельность крупных регионов. Если температура ниже нормы на 7 градусов, это опасная погода. Если не просто снег, а очень сильный снег, это опасное явление. Транспортный коллапс наступает. Если ветер превышает 25 метров в секунду в большинстве регионов, это опасное явление, потому что при таком ветре ломаются ветви деревьев, молодые деревца с корнем вырываются, крыши начинают летать по воздуху", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что при определении уровня опасности погодных явлений важно учитывать регион. Например, для Москвы температура воздуха минус 25 - опасное явление, а для Якутии - довольно благоприятное.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал ТАСС, что практика не выходить на работу или учебу во время неблагоприятных погодных условий появилась в России давно, но повсеместного правила на этот счет нет, работодатель сам вправе решать, отпускать ли ему сотрудников.