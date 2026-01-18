"ЛизаАлерт" планирует возобновить поиски семьи Усольцевых

Работы начнутся после схода снега и потепления

© Пресс-служба "ЛизаАлерт" Красноярского края/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, которые пропали в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года, после схода снега и потепления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых. Сейчас мы со службами работаем в консультативном формате", - сообщили в пресс-службе.