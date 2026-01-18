Показатели эффективности автошкол в РФ планируют формировать раз в год

Оценка будет основываться на результатах сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, а также сведениях об аварийности по вине выпускников этих школ, чей водительский стаж менее двух лет, указано в проекте постановления кабмина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Показатели эффективности результатов деятельности автошкол в РФ планируется формировать один раз в год на основании сдачи экзаменов на управление автомобилем и показателей аварийности по вине водителей - выпускников этих организаций с опытом вождения менее двух лет. Это следует из проекта постановления правительства России, с которым ознакомился ТАСС.

"Формирование показателей результатов деятельности образовательных организаций осуществляется один раз в год на основании выполнения критериев не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным", - говорится в документе.

В проекте говорится, что перечень показателей будет утверждаться МВД РФ по согласованию с Минпросвещения и ФСБ. Показатели деятельности автошкол будут формироваться на основании результатов сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами кандидатами в водители, прошедшими обучение в автошколах, а также сведений об аварийности по вине водителей - выпускников этих автошкол, имеющих право на управление транспортными средствами менее двух лет.

"Показатели результатов деятельности образовательных организаций формируются в отношении общего числа выпускников, прошедших профессиональное обучение по реализуемым образовательной организацией программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", - сказано в проекте постановления.

Также они будут сформированы отдельно в отношении выпускников, прошедших профессиональное обучение по реализуемым образовательной организацией программам профессионального обучения водителей автомобилей: категорий "А" - мотоциклы, "М" - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы, и подкатегорий "А1", "В1" - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы, категорий "В" - легковые машины, "ВЕ" - легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг, категорий "С", "СЕ" и подкатегорий "С1", "С1Е" категорий "D", "DЕ" и подкатегорий "D1", "D1Е" - грузовики и автобусы, категорий "Tm", "Tb" - трамваи и троллейбусы.

В проекте также указывается, что показатели результатов деятельности автошкол будут формироваться в отношении каждой образовательной организации в виде средних показателей по соответствующему региону, а также в виде средних показателей по России.

О введении системы оценки эффективности

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября 2025 года подписал закон о введении в РФ единой системы оценки эффективности автошкол. При этом МВД России должно разработать и представить кабмину для утверждения перечень показателей, критериев и периодичности оценки, по которым будет оцениваться качество работы этих образовательных организаций.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин ранее сообщил, что контроль за работой автошкол в РФ нужно усиливать. По его словам, вызывает беспокойство информация, что большинство автошкол начинают применять заочную, дистанционную форму обучения. Кандидатов в водители учат решать стандартные вопросы при том, что не хватает практики, ориентирования в реальной дорожной обстановке, заметил он.