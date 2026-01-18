Для бойцов группировки "Север" провели телемост с родными и близкими

Как рассказали в Минобороны, общение с родственниками укрепляет "боевой дух личного состава"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Командование Северной группировки войск провело телемост для выполняющих боевые задачи в зоне СВО военнослужащих. Бойцы смогли пообщаться и увидеться с родными и близкими, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Для военнослужащих группировки войск "Север", находящихся в тыловых районах, был проведен телемост с их родными и близкими. В ходе телемоста у родных и близких в режиме реального времени была возможность увидеться и пообщаться с военнослужащими", - сказали в министерстве.

Там отметили, что солдаты получили множество позитивных эмоций от разговора с родственниками.

Так, например, военнослужащий с позывным Маяк смог связаться со своей большой семьей - матерью, тремя сестрами, женой и трехлетней дочерью. Он подчеркнул, что подобный сеанс связи был для него крайне важен.

"С начала проведения специальной военной операции командование проводит телемосты с подразделениями на постоянной основе. Такая практика позволяет укрепить боевой дух личного состава и информировать членов семей военнослужащих о состоянии дел их родных", - добавили в ведомстве.