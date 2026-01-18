Врач Карпенко: алкоголь дает иллюзию тепла и может вызвать остановку сердца

Пища перед нырянием в прорубь должна быть легкой, энергетической и переваренной к моменту купания, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Употребление спиртных напитков создает лишь иллюзию тепла, а перед купанием в Крещение алкоголь может стать причиной остановки сердца. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Алкоголь создает лишь иллюзию тепла, но вызывает резкое расширение сосудов кожи, что ведет к ускоренной потере тепла и риску переохлаждения, остановки сердца и несчастного случая", - сказал он.

Эксперт добавил, что пища перед нырянием в прорубь должна быть легкой, энергетической и переваренной к моменту купания. За полтора-два часа до ныряния лучше съесть сложные углеводы с небольшим количеством белка. Идеально подойдут гречневая или овсяная каша, макароны из твердых сортов пшеницы, тушеные овощи. Категорически нельзя есть жирную и тяжелую пищу: сало, жареное мясо, майонезные салаты. "Она отвлекает кровоток на пищеварение, лишая мышцы и мозг энергии", - подытожил врач.

Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников, отмечается 19 января.