Во Владивостоке в Доме офицеров флота открыли библиотеку

Читальный зал и хранилища книг находятся в историческом здании постройки начала XX века

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Библиотека открылась в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта. Читальный зал и хранилища книг находятся в историческом здании постройки начала XX века, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота состоялось открытие после ремонта библиотеки имени В. С. Пикуля. Помещения читального зала и хранилища книг трехэтажного исторического здания постройки начала XX века отремонтированы при поддержке меценатов фонда поддержки и помощи "Участие" Приморского края и специалистов жилищно-коммунальной службы №7 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ВМФ)", - говорится в сообщении.

От командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина в библиотеку переданы издания военно-морской истории и мемуары. Также в библиотеке Дома офицеров ТОФ представлены книги военной и исторической тематики, русской и зарубежной классики, приключенческие и любовные романы, поэтические томики и литература по искусству.