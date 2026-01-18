Россиянам рассказали об изменениях в правилах выезда детей из РФ

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что с 20 января их выезд станет возможным только с загранпаспортом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выезд детей из РФ за границу с 20 января станет возможным только с загранпаспортом, эти изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

Сейчас россияне в возрасте до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

"В январе 2026 года в порядке выезда и въезда на территорию Российской Федерации произойдут изменения. С 20 января россиянам до 14 лет нельзя будет выезжать за границу по свидетельству о рождении - единственным документом для этого будет являться загранпаспорт", - сказал депутат.

Он отметил, что "нововведение призвано обеспечить большую безопасность российских туристов за рубежом", так как загранпаспорт содержит фотографию, а также написание имени и фамилии латиницей. Кроме того, в загранпаспорта, в отличие от свидетельства о рождении, ставятся штампы о пересечении границы. Соответственно, государство будут обладать более точной информацией о числе российских граждан, в том числе и несовершеннолетних, находящихся за границей, подчеркнул Тарбаев.

"В связи с нестабильной политической обстановкой в мире это действительно важная мера", - сказал парламентарий.