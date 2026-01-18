Мошенники используют ИИ для массовых фишинговых атак
04:05
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мошенники используют технологии искусственного интеллекта для масштабирования фишинговых атак. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Помимо генерации дипфейков технологии искусственного интеллекта применяются для масштабирования фишинговых атак путем создания поддельных электронных писем", - сказала она.
Волк также добавила, что масштабные фишинговые атаки осуществляются через созданные ИИ уведомления и веб-страницы, стилизованные под официальные источники.