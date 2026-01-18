Автомобили скопились из-за непогоды на федеральной трассе в Бурятии

Протяженность затора составила 8 км

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 января. /ТАСС/. Мороз до минус 40 градусов, снегопад и метель привели к затору на 8 км трассы "Байкал" в Бурятии на подъезде к Иркутской области. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"Автомобильный затор образовался с 264-го км по 272-й км автодороги Р-258 "Байкал" в районе города Бабушкина, поселков Клюевка и Мишиха Кабанского района Бурятии. Причина - сложные погодные условия: снегопад, ограниченная видимость, ветер и сильные морозы", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что из-за низких температур у большегрузных автомобилей, припаркованных на проезжей части, отмечаются поломки. Также фиксируются грубые нарушения ПДД - выезд на встречную полосу движения. Это усугубляет дорожную остановку и затрудняет работу спецтехники. "На мостах через реки Клюевка и Большая Ивановка Кабанского района из-за их предаварийного состояния с прошлого года введено реверсивное движение", - добавили в "Южном Байкале".

На месте работают представители дорожных служб и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным синоптиков, морозы до минус 40 - минус 50 градусов в Бурятии вызваны антициклоном. Температура воздуха ниже климатической нормы на семь градусов. Морозы продержатся неделю.