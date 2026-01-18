Эксперт Чикунова: крещенские купания стали челленджем для зумеров

Это способ набрать популярность в социальных сетях, сообщила заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ, этнопедагог

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Погружение в прорубь на Крещение для части представителей поколения зумеров превратилось в способ набрать популярность в социальных сетях. Такое мнение высказала ТАСС заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ, этнопедагог Нина Чикунова.

"Окунание в прорубь действительно носит оттенок челленджа, и часто молодежь, не посещающая храмы, стремится поймать популярность именно таким способом", - сказала она, уточнив, что среди этого поколения есть и искренне верующие люди.

По мнению эксперта, нет необходимости запрещать погружение в прорубь, если это происходит с уважением и без превращения обряда в развлекательное шоу для съемки. Тем более для верующих людей этот обряд имеет большое значение наряду с посещением храма и соблюдением поста.

Этнопедагог добавила, что в прошлом люди были более закаленными, а зимы - суровее, поэтому организм легче переносил купание даже в сильные морозы. Она отметила, что обязательным во все времена является растирание тела после погружения и горячий чай в теплом помещении или бане.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь этого календарного дня начинаются крещенские купания.