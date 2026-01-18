Онищенко предостерег от купания в проруби "из-под палки"

Необходимо искреннее желание, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Купаться в проруби нельзя при сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, также не рекомендуется окунаться "из-под палки". Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Противопоказания - сердечно-сосудистые проблемы хронического плана, потому что сердце в первую очередь начинает интенсивно разгонять кровь, чтобы согреть организм; эндокринные заболевания - сосуды уже не такие адекватные, они слабо реагируют", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что для купания в проруби прежде всего необходимо искреннее желание - нельзя делать это "из-под палки".