Запаса питьевой воды в Крыму хватит почти на год

Суммарный объем наполнения всех водохранилищ республики составляет около 144 млн куб. м, сообщили в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Суммарного запаса воды в водохранилищах Республики Крым хватит примерно на 340 суток, сообщили ТАСС в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

По данным комитета, суммарный объем наполнения всех водохранилищ Республики Крым составляет около 144 млн куб. м. Наименьший запас воды сейчас находится в водохранилищах восточной части Крыма, обеспечивающих жителей Керчи, Феодосии и Судака, населенные пункты Ленинского района, а также в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем водоснабжение населения городского округа Алушта.

"В данных условиях указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики Крымского полуострова в среднем на протяжении около 340 суток без учета притока в водохранилища в будущем периоде, в том числе городского округа Алушта на 132 дня", - уточнили в комитете.

В Госкомводхозе отметили, что ситуация с водообеспечением Республики Крым на начало 2026 года улучшилась год к году, в целом она стабильная и контролируемая.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества осадков режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.