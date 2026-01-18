Спасатели предостерегли от окунания животных в прорубь на крещенские купания

Во Всероссийском студенческом корпусе спасателей напомнили, что также запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Животных нельзя брать в прорубь на крещенские купания, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

"Помните, что запрещается купание без представителей служб спасения и медиков, [запрещено] окунаться в состоянии алкогольного опьянения, брать в прорубь животных", - сказали в пресс-службе.

Также не стоит заходить в воду группой более трех человек и нырять в прорубь вниз головой. Место для купания должно быть санкционировано властями и оборудовано сходами, ковриками, освещением и раздевалками.

Спасатели посоветовали перед купанием в проруби проконсультироваться с врачом. До захода в воду нужно разогреть мышцы, сделав разминку. В воде не стоит находиться дольше 1 минуты, а выйдя, нужно растереться махровым полотенцем, быстро одеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

По данным МЧС России, всего в стране будет организовано почти 3 тыс. мест для крещенских купаний. В каждом будут дежурить спасатели, медики, добровольцы. Узнать адреса прорубей можно на официальных сайтах местных властей и региональных главков МЧС.

Русская православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.