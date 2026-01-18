В ЛНР увеличат финансирование спорта на 30%

Средства пойдут на строительство спорткомплексов и закупку спортинвентаря

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики в 2026 году на 30%, до 1,2 млрд рублей, увеличат финансирование физкультуры и спорта в регионе. Средства пойдут на строительство спорткомплексов, закупку спортинвентаря, сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта.

"В 2026 году на развитие физической культуры и спорта в Луганской Народной Республике будет направлено 1 200 142 194 руб., что на 222 783 233 [руб.] больше, чем в 2025 году. В том числе подписаны соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении 7 субсидий из федерального бюджета в бюджет Луганской Народной Республики на общую сумму 541 859 700 рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном главой Минспорта ЛНР Олегом Шеренешевым.

Отмечается, что в 2026 году продолжатся работы по установке одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для занятий различными видами спорта в городе Перевальске. Запланирована установка двух таких комплексов на территории города Кировска и Новоайдарского муниципального округа. В Луганске строится модульный плавательный бассейн, спортивный зал для единоборств планируют установить в Ровеньках, а в Стаханове - универсальный спортивный зал.

В 2025 году были завершены работы по установке четырех физкультурно-оздоровительных комплексов в Первомайске, Стаханове, Лутугинском муниципальном округе и в Луганске. Шесть спортивных и образовательных школ были оснащены новым спортивным оборудованием и инвентарем на общую сумму более 50,5 млн рублей. В 2026 году планируется, что новый спортинвентарь и оборудование на сумму 50 млн рублей получат 12 государственных спортивных и образовательных организаций.