Рейс Сочи - Кемерово приземлился в Барнауле из-за технической неисправности

На борту находились более 160 пассажиров

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня около 8 часов по местному времени (06:00 мск - прим. ТАСС) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи - Кемерово воздушное судно ("Боинг" 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в Международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту находились более 160 пассажиров. Самолет временно отстранили от эксплуатации. Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.