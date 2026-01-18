Большинство опрошенных россиян хотят в 2026 году посетить Байкал и Алтай

Также популярными направлениями в пожеланиях респондентов стали Карелия и Кавказ, следует из исследования "Авито путешествия"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Больше всего опрошенных россиян хотели бы в 2026 году посетить озеро Байкал, Алтай, Карелию и Кавказ. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"Самым интересным направлением для туристических поездок в будущем стал Байкал и Иркутская область - сюда хотели бы отправиться 55% опрошенных. Также в топ вошли Алтай (54%), Карелия (49%) и Кавказ (43%): эти регионы чаще называли россияне в возрасте от 34 до 44 лет", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, старшее поколение (55-64 года) больше других привлекают города Золотого кольца, опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет - Калининградская область и Камчатка, молодежь до 24 лет - Дальний Восток и север России. Среди других направлений чаще выбирали Крым и Урал.

По данным опроса, за последние пять лет россияне в среднем посетили по три региона России, а в более чем 15 субъектов РФ совершали туристические поездки только 3% респондентов. При этом в будущем 30% опрошенных хотели бы объехать почти всю страну. Чаще всего о таком желании говорили люди в возрасте от 18 до 34 лет (33%), жители городов численностью от 100 до 250 тыс. человек (38%) и Северо-Кавказского федерального округа (37%).

Онлайн-опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян проходил в январе 2026 года.